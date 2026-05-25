A posição da CBF é resultado de um estudo feito pela entidade, considerando os jogos de 2023 a 2025.

A CBF reuniu os clubes para a segunda rodada de reuniões sobre a liga. E como parte das discussões sobre horários dos jogos, a entidade apresentou uma proposta de mudanças para o encaixe das partidas do Brasileiro. O foco é melhorar o público e trazer o campeonato para horários diurnos e não noturnos.

Ela analisou os horários das partidas e a presença de público para criar um coeficiente que mostrasse, considerando as particularidades de cada clube, qual horário tende a atrair mais gente para os estádios.

Nesta segunda-feira (25), no modelo vigente, a CBF admite nos bastidores que não tem a presença de público como prioridade na hora de definir horários.

A entidade precisa equacionar interesses de várias frentes. Nisso entram o desejo das detentoras, os calendários de competições continentais, intervalo mínimo de 66h entre os jogos, fatores de segurança pública (evitar que times da mesma cidade joguem no mesmo dia) e desejo dos clubes por um período maior de descanso em determinada situação.