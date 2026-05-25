Um motorista bateu um carro de luxo em um acidente ocorrido na madrugada de ontem, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Até esta segunda-feira (25), ele ainda não havia sido localizado.

Chovia fraco na região no momento do acidente. Moradores relataram em grupos de condomínio que a batida ocorreu por volta das 3h40 e que motorista estava em alta velocidade antes de atingir as grades centrais da Avenida Antártica. Ninguém ficou ferido.

O veículo, um Porsche Macan, pegou fogo após a colisão. As duas pessoas que estavam no carro fugiram antes da chegada das autoridades. Segundo testemunha, uma delas teria sofrido queimaduras na calça ao deixar o automóvel.