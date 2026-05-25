25 de maio de 2026
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FUGIU

Homem bate Porsche em grade, carro pega fogo e motorista some

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Google
Acidente aconteceu na Avenida Antártica, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo
Acidente aconteceu na Avenida Antártica, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo

Um motorista bateu um carro de luxo em um acidente ocorrido na madrugada de ontem, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Até esta segunda-feira (25), ele ainda não havia sido localizado.

Chovia fraco na região no momento do acidente. Moradores relataram em grupos de condomínio que a batida ocorreu por volta das 3h40 e que motorista estava em alta velocidade antes de atingir as grades centrais da Avenida Antártica. Ninguém ficou ferido.

O veículo, um Porsche Macan, pegou fogo após a colisão. As duas pessoas que estavam no carro fugiram antes da chegada das autoridades. Segundo testemunha, uma delas teria sofrido queimaduras na calça ao deixar o automóvel.

Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência. Eles chegaram minutos depois do acidente. Vídeos gravados por moradores mostram agentes tentando apagar o fogo, que espalhou fumaça pela região. A perícia também esteve no local.

Proprietário do carro não foi localizado até esta segunda (25). Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o caso foi registrado choque e incêndio no 7º Distrito Policial (Lapa).

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