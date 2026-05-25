O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) manteve em seu gabinete de junho de 2025 até esta semana um ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal demitido por assédio sexual.

Celso Leonardo Barbosa recebia R$ 20,7 mil mensais como assessor parlamentar do pré-candidato do PL à Presidência da República. Ele foi exonerado após Flávio ser procurado pela reportagem.

"As informações reveladas pela reportagem são extremamente graves e incompatíveis com a conduta exigida de qualquer integrante da equipe parlamentar", disse o senador, em nota.