Lionel Messi, atacante da Argentina, teve uma inflamação no músculo isquiotibial da coxa esquerda e pode perder os amistosos da seleção antes da Copa do Mundo. As informações são do jornal argentino Olé.

Exames realizados nesta segunda-feira (25) apontaram inflamação, mas não ruptura. Messi pediu substituição em jogo do Inter Miami neste domingo (24), o que levantou preocupações para a Copa do Mundo.

Messi, no entanto, precisará ficar em repouso por alguns dias e pode perder amistosos. A seleção argentina enfrentará Honduras, no dia 6 de junho, e a Islândia, no dia 9, antes da estreia no Grupo J.