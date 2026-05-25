A perseguição policial que culminou no acidente de carro com o vice-prefeito de Lages, Jair Júnior (sem partido), na quinta-feira (21), marcou um novo capítulo na crise política que atinge o maior município da serra catarinense.

Jair Júnior, que foi hospitalizado com fraturas expostas, bateu a BMW que dirigia em um caminhão na BR-116. Ele era alvo de um mandado de prisão por lesão corporal, cárcere privado, constrangimento ilegal e perseguição contra uma ex-companheira.

Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, que ajuizou a ação contra o vice-prefeito, ele sofreu o acidente enquanto tentava fugir de agentes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) que cumpriam o mandado judicial.