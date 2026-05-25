"Alguém que tem um relacionamento tão próximo com um banqueiro bandido, que é o que eu considero, senhor [Daniel] Vorcaro [,dono do Banco Master], o maior bandido do sistema financeiro da história do Brasil e provavelmente um dos maiores do mundo, é muito preocupante", disse Zema.

Os pré-candidatos à Presidência Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) fizeram críticas ao STF (Supremo Tribunal Federal) e ao PT nesta segunda-feira (25), durante participação em evento de empresários, em São Paulo. Sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL), no entanto, tiveram posturas diferentes. Zema fez ataques ao senador, enquanto Caiado evitou críticas diretas.

Ele também disse ter receio de que a direita "entregue mais uma vez" eleição para esquerda. A jornalistas, mencionou o resultado de pesquisas de intenção de voto recentes, que mostram queda de Flávio em relação a Lula, após a divulgação, pelo Intercept Brasil, das mensagens entre o senador e Vorcaro.

"Essas últimas pesquisas demonstraram que quem está votando no Flávio, muito provavelmente, vai estar entregando a eleição para o Lula, que manteve o seu posicionamento enquanto ele caiu. Isso se não surgir mais nada daqui por diante. E se em 2022 já foi difícil para a direita, com esse escândalo [de Vorcaro] agora, fica muito mais ainda. Porque em 2022 nós não tivemos nada que se assemelhasse a isso", afirmou.

Já Caiado disse que cabe ao eleitor avaliar a relação de Flávio Bolsonaro com Vorcaro. O pré-candidato pelo PL afirmou, em discurso, que é preciso ter "autoridade moral" para governar o país. Questionado por jornalistas se Flávio preenche o pré-requisito, após a revelação da relação dele com o então banqueiro, o ex-governador de Goiás evitou responder.