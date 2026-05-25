A cardiomiopatia hipertrófica, que consta no atestado de óbito do fisiculturista Gabriel Ganley, aos 22 anos, encontrado morto no sábado (23), provoca o espessamento anormal do músculo do coração e pode causar arritmias graves, insuficiência cardíaca e morte súbita.

Segundo especialistas ouvidos pelo g1, a condição pode ter origem genética ou ser agravada pelo uso de esteroides anabolizantes. A doença é considerada uma das principais causas de morte súbita em pessoas com menos de 35 anos.

Na cardiomiopatia hipertrófica, a parede do coração cresce excessivamente, reduzindo o espaço interno para circulação do sangue e alterando os impulsos elétricos responsáveis pelos batimentos cardíacos. Em casos graves, o espessamento ultrapassa 30 milímetros.