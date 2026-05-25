Conhecido no meio das apostas como “Rei do Bolão”, Alessandro Montenegro, dono da Lotérica Aldeota, em Fortaleza (CE), participou do bolão vencedor da Mega-Sena de aniversário e conquistou uma parte do prêmio de mais de R$ 168 milhões.

Alessandro Montenegro ficou conhecido nacionalmente por comandar uma das lotéricas mais populares do país em apostas coletivas da Mega-Sena.

Natural de Juazeiro do Norte, o empresário atuava no setor de máquinas para obras e construção de estradas antes de investir exclusivamente no ramo de loterias. A mudança decorreu da crise financeira provocada por interrupções em serviços realizados no Pará durante um período de fortes chuvas.