Conhecido no meio das apostas como “Rei do Bolão”, Alessandro Montenegro, dono da Lotérica Aldeota, em Fortaleza (CE), participou do bolão vencedor da Mega-Sena de aniversário e conquistou uma parte do prêmio de mais de R$ 168 milhões.
Alessandro Montenegro ficou conhecido nacionalmente por comandar uma das lotéricas mais populares do país em apostas coletivas da Mega-Sena.
Natural de Juazeiro do Norte, o empresário atuava no setor de máquinas para obras e construção de estradas antes de investir exclusivamente no ramo de loterias. A mudança decorreu da crise financeira provocada por interrupções em serviços realizados no Pará durante um período de fortes chuvas.
Em 2020, um bolão vendido pela Lotérica Aldeota acertou o prêmio acumulado superior a R$ 200 milhões. Durante a pandemia, a empresa ampliou o atendimento remoto, passou a oferecer delivery de apostas e reforçou o armazenamento de bilhetes em cofres, atraindo clientes de diferentes estados e até brasileiros no exterior.
Agora, além de vender apostas premiadas, Alessandro também entrou para a lista de vencedores da Mega-Sena.
Com informações do Metrópoles.