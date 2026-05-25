25 de maio de 2026
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DONO DA LOTECA

'Rei do Bolão' ganha prêmio milionário da Mega-Sena: R$168 mi

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via Metrópoles
Alessandro Montenegro ficou conhecido nacionalmente por comandar uma das lotéricas mais populares do país.
Alessandro Montenegro ficou conhecido nacionalmente por comandar uma das lotéricas mais populares do país.

Conhecido no meio das apostas como “Rei do Bolão”, Alessandro Montenegro, dono da Lotérica Aldeota, em Fortaleza (CE), participou do bolão vencedor da Mega-Sena de aniversário e conquistou uma parte do prêmio de mais de R$ 168 milhões.

Alessandro Montenegro ficou conhecido nacionalmente por comandar uma das lotéricas mais populares do país em apostas coletivas da Mega-Sena.

Natural de Juazeiro do Norte, o empresário atuava no setor de máquinas para obras e construção de estradas antes de investir exclusivamente no ramo de loterias. A mudança decorreu da crise financeira provocada por interrupções em serviços realizados no Pará durante um período de fortes chuvas.

Em 2020, um bolão vendido pela Lotérica Aldeota acertou o prêmio acumulado superior a R$ 200 milhões. Durante a pandemia, a empresa ampliou o atendimento remoto, passou a oferecer delivery de apostas e reforçou o armazenamento de bilhetes em cofres, atraindo clientes de diferentes estados e até brasileiros no exterior.

Agora, além de vender apostas premiadas, Alessandro também entrou para a lista de vencedores da Mega-Sena.

Com informações do Metrópoles.

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