Ao menos oito pessoas morreram após uma batida entre um ônibus e um caminhão na BR-251, em Santa Cruz de Salinas (MG). O acidente aconteceu pouco antes das 6h no km 236 da pista, sentido Bahia. Os dois veículos bateram de frente, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

O caminhão e o ônibus pegaram fogo após a colisão. Algumas das vítimas ficaram presas às ferragens e outras relataram a socorristas do Samu que pularam do ônibus para fugir das chamas.

Ao menos cinco corpos carbonizados foram retirados de dentro do ônibus, de acordo com os bombeiros. Seis pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. As idades de quatro delas foram divulgadas pelos bombeiros: 24, 30, 38 e 42 anos. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.