Acidente entre ônibus e caminhão deixa ao menos oito mortos em MG
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Ao menos oito pessoas morreram após uma batida entre um ônibus e um caminhão na BR-251, em Santa Cruz de Salinas (MG). O acidente aconteceu pouco antes das 6h no km 236 da pista, sentido Bahia. Os dois veículos bateram de frente, segundo a Polícia Rodoviária Federal.
O caminhão e o ônibus pegaram fogo após a colisão. Algumas das vítimas ficaram presas às ferragens e outras relataram a socorristas do Samu que pularam do ônibus para fugir das chamas.
Ao menos cinco corpos carbonizados foram retirados de dentro do ônibus, de acordo com os bombeiros. Seis pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. As idades de quatro delas foram divulgadas pelos bombeiros: 24, 30, 38 e 42 anos. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
O motorista da carreta morreu e o motorista do ônibus ficou ferido, segundo o Samu Macro Norte. O condutor do coletivo foi levado ao hospital de Taiobeiras com suspeita de fratura na perna.
O coletivo saiu da cidade de São Paulo e tinha como destino o estado da Bahia, segundo o Samu. A cidade onde o acidente aconteceu fica a mais de 700 km de Belo Horizonte e a 54 km da divisa de Minas com a Bahia. Ainda não há informações sobre a empresa proprietária do veículo.
Já a carreta tinha saído da Bahia e seguia em direção a Santa Cruz de Salinas. O veículo estava carregado de rodas de veículos, sem pneus, segundo o Corpo de Bombeiros.
Não há até o momento a informação de quantas pessoas estavam em cada veículo. A suspeita da corporação é de que uma das vítimas mortas seja uma criança, mas as identidades só serão divulgadas após o trabalho da perícia.
A rodovia seguia totalmente interditada às 11h50 para atuação dos bombeiros. A Polícia Rodoviária Federal informou que a comunicação no local é difícil, pois não há sinal de celular na área.