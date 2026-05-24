Franca passou a disputar de forma mais competitiva a atenção de empresas que buscam expansão fora das Capitais. Com o programa Investe Franca, o município oferece incentivos fiscais estruturados, redução de burocracia e segurança institucional, condições que ampliam a previsibilidade para quem avalia instalação ou crescimento no interior de São Paulo.

O cenário combina infraestrutura urbana consolidada, segurança institucional e previsibilidade para crescimento no longo prazo, fatores cada vez mais valorizados por empresas que buscam alternativas aos grandes centros.

Incentivos estruturados para quem investe no município

O programa Investe Franca reúne incentivos fiscais e medidas de simplificação voltadas à instalação e ampliação de empreendimentos. Os benefícios são vinculados a critérios técnicos como geração de empregos, volume de investimento e impacto econômico.

Entre os mecanismos disponíveis estão isenção de IPTU para imóveis utilizados na operação, redução do ISS para 2%, isenção de ITBI para aquisição de áreas destinadas ao investimento e dispensa de taxas municipais relacionadas a alvarás e aprovação de projetos. A proposta reduz etapas burocráticas e amplia a previsibilidade para empresas em processo de decisão de expansão.

Educação e qualidade urbana reforçam competitividade

Franca conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Ouro do Compromisso Nacional com a Alfabetização, reconhecimento concedido pelo Ministério da Educação a redes que apresentam políticas consistentes de alfabetização na idade adequada.

Somados às demais características do município, esses indicadores ajudam a consolidar um ambiente urbano equilibrado, condição determinante para empresas que dependem de retenção de talentos, disponibilidade de mão de obra e estabilidade operacional.

Saneamento coloca Franca entre as referências nacionais

No Ranking do Saneamento 2026, divulgado pelo Instituto Trata Brasil, Franca voltou a ocupar a primeira colocação nacional entre os municípios avaliados. O levantamento aponta índices de 99,46% de atendimento de água e 98,91% de coleta e tratamento de esgoto.

O município também aparece entre os mais avançados do país em tratamento de esgoto, com índice de 95,98%, percentual bastante superior à média nacional. O ranking considera os 100 municípios mais populosos do Brasil.

Na prática, indicadores desse nível fortalecem as condições de crescimento urbano sustentável e reduzem vulnerabilidades estruturais normalmente associadas à expansão acelerada das cidades.

Um cenário que amplia oportunidades no interior paulista

A combinação entre incentivos estruturados, ambiente institucional estável, saneamento de referência nacional e indicadores consistentes de qualidade urbana posiciona Franca em um cenário de maior competitividade regional.

Em um momento em que empresas buscam alternativas fora dos grandes centros, com menor pressão logística e custos mais equilibrados, cidades capazes de oferecer previsibilidade e estrutura tendem a ganhar relevância estratégica. Nesse contexto, Franca avança na construção de um ambiente voltado ao crescimento sustentado.

SERVIÇOS

Investe Franca

Atendimento ao investidor e informações sobre incentivos para instalação e expansão de empresas no município.

WhatsApp: (16) 3711-9830

E-mail: investefranca@franca.sp.gov.br

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.