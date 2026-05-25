Um acidente envolvendo três carros terminou com um veículo submerso no Rio Tamanduateí, na madrugada desta segunda-feira (25), na Avenida do Estado, região central de São Paulo. Uma pessoa morreu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro caiu no rio após a colisão e ficou de cabeça para baixo na água. A equipe conseguiu içar o veículo, mas ainda não confirmou se a vítima encontrada era o motorista nem informou se havia outros ocupantes no automóvel.

Nos outros dois veículos envolvidos, havia três pessoas no total. Nenhuma delas sofreu ferimentos graves ou precisou de atendimento médico.