As inscrições para o Enem 2026 (Exame Nacional do Ensino Médio) começam nesta segunda-feira (25) e seguem abertas até o dia 5 de junho.

Neste ano, pela primeira vez, estudantes matriculados no 3º ano do Ensino Médio da rede pública terão a inscrição realizada automaticamente. Segundo o MEC (Ministério da Educação), a medida busca ampliar a participação dos concluintes no exame nacional.

O Enem é a principal porta de acesso ao ensino superior no Brasil. Com o resultado, os estudantes podem ingressar em universidades públicas e privadas por meio de programas como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o Praouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).