Um dos advogados do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior (sem partido), conhecido como Jairinho, sofreu infarto neste final de semana. Apesar disso, o julgamento do caso Henry Borel está mantido para esta segunda-feira (25).

Fabiano Lopes, 49, teve um infarto agudo do miocárdio na tarde de sábado (23). A informação foi dada ao UOL por outro membro da defesa, Rodrigo Faucz, que relatou que os profissionais da equipe estavam reunidos quando o incidente ocorreu.

O homem foi socorrido para o Hospital Glória D'Or e segue internado. Ainda conforme o colega, Lopes está com apenas 30% de capacidade cardíaca, além de comprometimento nos rins. Até ontem, ele tentava uma transferência de unidade hospitalar devido ao seu convênio.