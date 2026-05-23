Três pessoas acusadas de participar do roubo e da morte da corretora Luciani Aparecida Estivalet Freitas em Florianópolis foram denunciadas pelo Ministério Público de Santa Catarina.

Um homem e duas mulheres foram apontados como executores do crime pelo MP-SC. Eles, que moravam no mesmo condomínio que a corretora, foram acusados de roubo qualificado pelo resultado de morte (latrocínio), ocultação de cadáver e corrupção de menor.

Acusação afirma que o grupo - que contava com uma empresária - agiu em conjunto e dividiu tarefas durante a ação. Uma das denunciadas teria preparado e dado substâncias sedativas à vítima para reduzir a chance de reação, enquanto a empresária, com acesso ao imóvel, teria provocado as lesões que levaram à morte, segundo o MP.