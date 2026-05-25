Um homem foi encontrado morto numa fazenda na região do Mandacaru, em Paranaíta (MT), na tarde de quinta-feira (21). O corpo era atacado por cães no momento em que foi localizado.

Segundo a Polícia Militar, o dono da propriedade relatou que a vítima morava no local há cerca de cinco anos. Ao chegar à fazenda, ele encontrou os animais devorando o rosto do homem. O proprietário afastou os cães e cobriu o corpo com um pano.

A vítima ainda não foi identificada oficialmente, e as circunstâncias da morte não foram divulgadas.