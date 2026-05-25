Um homem foi encontrado morto numa fazenda na região do Mandacaru, em Paranaíta (MT), na tarde de quinta-feira (21). O corpo era atacado por cães no momento em que foi localizado.
Segundo a Polícia Militar, o dono da propriedade relatou que a vítima morava no local há cerca de cinco anos. Ao chegar à fazenda, ele encontrou os animais devorando o rosto do homem. O proprietário afastou os cães e cobriu o corpo com um pano.
A vítima ainda não foi identificada oficialmente, e as circunstâncias da morte não foram divulgadas.
A área foi isolada para o trabalho da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). Depois da análise no local, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia. A Polícia Civil investiga o caso.
Com informações do MidiaNews.