A Polícia Civil investiga se houve erro médico na morte da terapeuta Gabriela Moura, de 31 anos, após um procedimento para coleta de óvulos em uma clínica na zona sul de São Paulo.

Procedimento foi marcado para 17 de fevereiro. Imagens obtidas pelo SP2 (TV Globo) mostram a movimentação intensa na recepção da Clínica Genics às 08h18. Minutos depois, às 08h35, o resgate chega ao local. Gabriela foi retirada do local em uma ambulância às 09h12 do mesmo dia. Apesar de ocorrido em fevereiro, o caso ganhou repercussão nesta semana.

No prontuário, a médica responsável pelo procedimento declarou que o anestesista identificou ausência de pulso da paciente e foi iniciada a massagem cardíaca. Ela foi estabilizada e apresentava batimentos cardíacos quando foi intubada.