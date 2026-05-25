Um taxista foi preso em flagrante após tentar cobrar R$ 3,4 mil de um casal de turistas alemães em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na noite de sábado (23), na Avenida Atlântica.

Segundo a Polícia Militar, a corrida custaria cerca de R$ 40. Ao perceberem a tentativa de golpe, os turistas acionaram policiais que faziam patrulhamento na região.

O motorista, identificado como Lucas Adriano Valeriano de Souza, foi detido pelos agentes. O veículo e as máquinas de cartão utilizadas na tentativa de cobrança foram apreendidos.