25 de maio de 2026
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RIO DE JANEIRO

Taxista é preso após cobrar R$ 3,4 mil de turistas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PM via SBT
O motorista, identificado como Lucas Adriano Valeriano de Souza, foi detido pelos agentes.
O motorista, identificado como Lucas Adriano Valeriano de Souza, foi detido pelos agentes.

Um taxista foi preso em flagrante após tentar cobrar R$ 3,4 mil de um casal de turistas alemães em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na noite de sábado (23), na Avenida Atlântica.

Segundo a Polícia Militar, a corrida custaria cerca de R$ 40. Ao perceberem a tentativa de golpe, os turistas acionaram policiais que faziam patrulhamento na região.

O motorista, identificado como Lucas Adriano Valeriano de Souza, foi detido pelos agentes. O veículo e as máquinas de cartão utilizadas na tentativa de cobrança foram apreendidos.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (DEAT).

Com informações do SBT News.

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