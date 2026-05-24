João Fonseca superou o francês Luka Pavlovic, nº 240 do mundo, neste domingo (24) por 3 sets a 0 (parciais de 7/6, 6/4 e 6/2), em confronto pela primeira rodada do simples masculino de Roland Garros.

O brasileiro nº 30 do mundo vai enfrentar o croata nº72 Dino Prizmic na próxima rodada da competição. O rival europeu superou o norte-americano Michael Zheng por 3 sets a 0 (6/1, 6/1 e 6/3).

PRIMEIRO SET

O francês deu trabalho para o brasileiro no início do confronto. Fonseca abriu o set confirmando o saque, sofreu o empate, ficou na frente novamente e viu Pavlovic igualar mais uma vez.