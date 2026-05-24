A morte do fisiculturista Gabriel Ganley é investigada como "suspeita" pela polícia. O influenciador fitness foi encontrado morto na zona leste de São Paulo, aos 22 anos, neste sábado (23).

Ganley foi encontrado na cozinha por um amigo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou ao UOL que não foram encontrados sinais de violência no local.

Um jovem de 22 anos foi encontrado morto na manhã deste sábado (23), na Rua da Mooca, na zona leste da capital. A vítima foi localizada caída no chão da cozinha pelo amigo. Não foram encontrados sinais aparentes de violência. Secretaria de Segurança Pública, em nota enviada ao UOL