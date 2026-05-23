O STJ (Superior Tribunal de Justiça) validou o curso de medicina de uma turma exclusiva para pessoas oriundas de assentamentos da reforma agrária e comunidades quilombolas na UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). O ministro Herman Benjamin, presidente da Corte, assinou a decisão nesta sexta (22).

A AGU (Advocacia-Geral da União) conseguiu reverter, no STJ, a decisão do TRF5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região), que previa a suspensão do curso após o encerramento do primeiro semestre letivo. A medida do TRF5 pretendia analisar possíveis irregularidades no processo de seleção dos estudantes para a categoria "educadores do campo".

A iniciativa, fruto da parceria entre a UFPE e o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), foi alvo de uma série de disputas judiciais desde o lançamento do edital, em setembro de 2025. As disputas judiciais, em diferentes momentos, travaram o processo seletivo da turma criada a partir de políticas afirmativas.