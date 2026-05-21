O pesquisador Hal Puthoff afirmou que os Estados Unidos recuperaram quatro supostas espécies extraterrestres após acidentes com objetos voadores não identificados.

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A declaração foi feita durante entrevista ao podcast “The Diary of a CEO”, ao lado do diretor Dan Farah. Segundo Puthoff, pessoas envolvidas em operações de recuperação relataram a existência de quatro tipos diferentes de seres.