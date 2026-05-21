22 de maio de 2026
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SERES NÃO-HUMANOS

Ex-pesquisador da CIA garante que há ao menos 4 tipos de ETs

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Internet/Imagem ilustrativa
Segundo Puthoff, pessoas envolvidas em operações de recuperação relataram a existência de quatro tipos diferentes de seres.
Segundo Puthoff, pessoas envolvidas em operações de recuperação relataram a existência de quatro tipos diferentes de seres.

O pesquisador Hal Puthoff afirmou que os Estados Unidos recuperaram quatro supostas espécies extraterrestres após acidentes com objetos voadores não identificados.

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A declaração foi feita durante entrevista ao podcast “The Diary of a CEO”, ao lado do diretor Dan Farah. Segundo Puthoff, pessoas envolvidas em operações de recuperação relataram a existência de quatro tipos diferentes de seres.

O pesquisador disse não ter tido acesso direto aos materiais, mas afirmou confiar nas informações recebidas. Ele não detalhou as supostas espécies.

Já o cientista Eric Davis declarou anteriormente que os seres seriam classificados como Grays, Nordics, Insectoids e Reptilians. Segundo ele, todos teriam aparência humanoide.

As declarações voltaram a repercutir após o ex-oficial de inteligência da Força Aérea dos EUA David Grusch afirmar ao Congresso norte-americano, em 2023, que o país mantinha posse de “material biológico não humano” encontrado em acidentes com UFOs.

Até o momento, o governo dos Estados Unidos não apresentou provas públicas que confirmem as alegações.

Com informações do New York Post.

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