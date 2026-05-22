Um casal que estava casado havia 20 dias morreu após um acidente , nessa quinta-feira (21), na Rodovia Vereador Antônio Cazalini (SP-352), em Itapira, no interior de São Paulo.
Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20, voltavam no sentido Jacutinga (MG) quando o carro em que estavam perdeu o controle, rodou na pista e foi atingido lateralmente por uma caminhonete que seguia no sentido contrário.
Paola morreu no local. Mathias foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
O motorista da caminhonete sofreu escoriações leves. Ele realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para consumo de álcool.
A perícia investiga as causas do acidente. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Campinas.
Nas redes sociais, o fotógrafo responsável pelas imagens do casamento lamentou a morte do casal.
Com informações do Uol.