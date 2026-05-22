22 de maio de 2026
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INTERIOR DE SP

Recém-casados, jovens de 18 e 20 anos morrem em acidente

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Marcos Tavares/Instagram
Paola morreu no local. Mathias foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
Paola morreu no local. Mathias foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Um casal que estava casado havia 20 dias morreu após um acidente , nessa quinta-feira (21), na Rodovia Vereador Antônio Cazalini (SP-352), em Itapira, no interior de São Paulo.

Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20, voltavam no sentido Jacutinga (MG) quando o carro em que estavam perdeu o controle, rodou na pista e foi atingido lateralmente por uma caminhonete que seguia no sentido contrário.

Paola morreu no local. Mathias foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista da caminhonete sofreu escoriações leves. Ele realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para consumo de álcool.

A perícia investiga as causas do acidente. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Campinas.

Nas redes sociais, o fotógrafo responsável pelas imagens do casamento lamentou a morte do casal.

Com informações do Uol.

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