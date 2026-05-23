O TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) identificou petições com comandos ocultos para manipular IA, rejeitou as ações, multou o advogado e encaminhou o caso para investigação.

Tribunal de Justiça de São Paulo barra tentativa de manipulação da IA usada pelo órgão. O TJSP identificou o uso da técnica conhecida como prompt injection em ações judiciais protocoladas em Campinas e na capital paulista.

Prática usa comandos ocultos para tentar manipular sistemas de IA usados no Tribunal. O objetivo de advogados é fazer com que a Inteligência artificial direcione decisões a favor do caso deles.