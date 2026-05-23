Internamente, a diretoria considera o cenário prejudicial à tentativa de captação de recursos. Segundo apuração do UOL, os impactos já são sentidos no curto prazo.

O UOL apurou que os inquéritos relacionados à instituição -incluindo a possibilidade de intervenção judicial- têm travado negociações com empresas e instituições bancárias. Em diversos casos, as tratativas foram barradas nos setores de compliance de bancos e potenciais parceiros devido ao histórico de investigações.

O Corinthians tem enfrentado dificuldades em operações comerciais e financeiras por causa de investigações do Ministério Público sobre supostas irregularidades envolvendo o clube em gestões passadas e na atual.

O Corinthians tem recorrido a uma série de operações financeiras e contratações de crédito para equilibrar o fluxo de caixa e manter em dia compromissos como salários, além de acordos ligados à CNRD, ao RCE e à Fazenda. O clube, porém, não tem conseguido avançar em muitas delas.

Nas últimas semanas, o Corinthians foi surpreendido por novas execuções de dívida. A mais recente partiu do Philadelphia Union, dos Estados Unidos, referente à maior parte do pagamento pela contratação do volante José Martínez, realizada durante a gestão do ex-presidente Augusto Melo. O jogador teve o contrato rescindido no início desta temporada por problemas extracampo.

O UOL apurou que a punição aplicada pela Fifa -que impede o Corinthians de registrar jogadores pelas próximas três janelas, ou até que haja acordo de pagamento com o credor- pegou parte da diretoria de surpresa. Ao mesmo tempo, o clube corria contra o tempo para buscar alternativas financeiras e evitar uma nova sanção, desta vez relacionada ao Midtjylland, da Dinamarca, em débito referente à contratação do volante Charles, feita no meio de 2024, também na gestão Augusto Melo.