Alerta de ressaca para o Rio de Janeiro emitido quinta-feira pela Marinha segue valendo para hoje. Ontem, parte do calçadão na Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste da cidade, foi levada pelas ondas.

Alerta de ressaca para Rio de Janeiro segue valendo para hoje. O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informa que o aviso de ressaca emitido pela Marinha vale desde as 12h de quinta-feira até este sábado.

Ondas de até 3 metros atingem a orla da cidade. A ressaca provocou estragos na Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste da cidade, na sexta-feira. Parte do calçadão foi levada pelas águas, abrindo um buraco no local.