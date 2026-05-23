Um júri federal em Nova York condenou Daniel Sikkema por conspiração por contratar e pagar um assassino para matar o marido dele, o galerista Brent Sikkema, em uma casa de férias no Rio de Janeiro.

O cubano Daniel Sikkema foi considerado culpado de três acusações ligadas ao plano de assassinato por encomenda. A decisão saiu ontem no tribunal federal de Manhattan (Distrito Sul de Nova York), de acordo com o Wall Street Journal.

Promotores disseram ao júri que Daniel financiou o crime e usou pessoas próximas como intermediárias. "Ele pagou pelo assassinato do próprio marido e manipulou amigos para fazer isso", afirmou a promotora Meredith Foster, em sua fala final.