A avaliação do governo do presidente Lula (PT) vem melhorando gradualmente, mas ainda é negativa. A gestão é vista como ruim ou péssima por 38% dos brasileiros e como ótima ou boa por 32%, segundo nova pesquisa Datafolha.

O percentual oscilou dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais, em relação ao levantamento anterior, divulgado no último sábado (16). A parcela que considera a gestão positiva oscilou positivamente dois pontos percentuais, enquanto a negativa oscilou um ponto para baixo. Outros 28% classificam o governo como regular.

A diferença entre avaliação negativa e positiva vem encolhendo: era de 11 pontos no levantamento divulgado em abril (40% contra 29%), caiu para 9 pontos na edição divulgada na semana passada (39% a 30%) e chegou a 6 pontos neste sábado (38% a 32%).