O ex-boxeador Mike Tyson relembrou uma das histórias mais inusitadas de sua vida pessoal durante participação no podcast “This Past Weekend”, apresentado por Theo Von. Tyson contou que encontrou o ator Brad Pitt com sua então esposa, Robin Givens, durante o processo de divórcio do casal no fim dos anos 1980.
Segundo Tyson, ele e Robin ainda mantinham encontros íntimos enquanto resolviam a separação. Em um desses dias, ele foi até a casa dela e encontrou a atriz chegando de carro acompanhada de Pitt.
“Ele não roubou ela de mim, mas nós estávamos nos divorciando”, disse Tyson no podcast. O ex-campeão afirmou que, na época, não fazia ideia de quem era Brad Pitt. “Ele ainda não era o Brad Pitt. Nem carro ele tinha”, afirmou, aos risos.
Tyson contou que acreditou inicialmente que Robin estivesse acompanhada de algum colega do elenco da série “Head of the Class”, da qual a atriz participava. Depois percebeu que era Pitt, então um ator ainda desconhecido em Hollywood.
Na época, Tyson vivia o auge da carreira no boxe, com cartel invicto de 37 vitórias, enquanto Brad Pitt começava a ganhar espaço no cinema após atuar no filme “Assassinato no Colégio”.
Ao longo dos anos, diferentes versões da história circularam. Robin Givens confirma que Brad Pitt estava no carro quando Tyson apareceu, mas nega que tenha sido flagrada na cama com o ator. Ela também desmente rumores de que Pitt teria implorado para não ser agredido pelo boxeador.
Hoje casado com Kiki Tyson desde 2009, Mike Tyson afirmou no podcast que encontrou estabilidade na vida pessoal e elogiou a esposa.