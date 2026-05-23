Uma ação civil pública apresentada à Justiça Federal do Rio Grande do Sul abriu uma nova frente na disputa em torno das chamadas canetas emagrecedoras paraguaias, versões de tirzepatida produzidas no Paraguai e proibidas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

A ofensiva judicial, com pedido de liminar, tenta garantir que brasileiros possam importar os medicamentos para uso próprio, mediante apresentação de prescrição médica, apesar das restrições impostas pela agência reguladora.

Protocolada pela Aobesidy, associação de pessoas com obesidade e com sobrepeso, a ação questiona uma série de resoluções editadas pela Anvisa que, desde o final de 2025, vêm barrando a entrada no país de medicamentos paraguaios à base de tirzepatida, princípio ativo do Mounjaro, indicado para diabetes tipo 2 e amplamente usado para perda de peso.