Os paulistanos que vão acompanhar os shows da Virada Cultural neste sábado (23) devem enfrentar um clima incômodo para eventos ao ar livre. Isso porque os institutos de meteorologia preveem clima frio e chuvoso até o domingo (24), quando a virada se encerrará.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) chegou a emitir um alerta laranja, de perigo, para tempestade em praticamente todo o estado de São Paulo válido até a manhã de domingo.

A previsão é de chuva de 30 a 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.