Presa nesta quinta-feira (21) sob a suspeita de lavar dinheiro para o PCC (Primeiro Comando da Capital), a influenciadora e advogada Deolane Bezerra, 38, declarou à Receita Federal ter ganhado 7,5% do que recebeu em contas correntes ao longo de quatro anos, segundo investigação da polícia.

Foram R$ 7,6 milhões em créditos de 2018 a 2022, sendo que apenas R$ 577 mil foi relatados ao órgão de auditoria fiscal. Esses números constam do relatório final do inquérito que apurou um esquema de lavagem e dissimulação de valores envolvendo a facção criminosa.

A Polícia Civil diz ter identificado uma "complexa engrenagem financeira estruturada em torno da pessoa Deolane Bezerra", e a decisão que decretou a prisão preventiva (sem prazo) da influenciadora cita um padrão de vida "desproporcional a qualquer fonte de renda lícita apurada".