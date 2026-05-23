23 de maio de 2026
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POLÍCIA

Pai capota carro com a filha durante ligação de vídeo para a ex

Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PRF
Carro capotado às margens da Via Dutra, em São José dos Campos
Carro capotado às margens da Via Dutra, em São José dos Campos

Uma mãe assistiu, em chamada de vídeo, ao ex-companheiro capotar o carro, supostamente de propósito, com a filha do casal, de sete anos, no interior do veículo.

O caso ocorreu na última quarta-feira (20) na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos (SP), e a chamada teria sido feita pelo próprio pai da menina.

O homem, de 43 anos, acabou preso, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que encontrou o veículo em uma vala no km 141 da pista, sentido Rio de Janeiro, depois que a mulher acionou a polícia.

O resgate da concessionária CCR levou a criança com ferimentos e a encaminhou ao Hospital Municipal de São José dos Campos.

Conforme a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o motorista realizou o teste de bafômetro, que detectou a presença de álcool no organismo.

"Foi desesperador", afirmou a mulher, em entrevista à TV Vanguarda, afiliada da TV Globo no Vale do Paraíba.

Segundo a PRF, durante a ligação, o homem aparecia dirigindo em alta velocidade e de forma perigosa, enquanto a filha estava no banco dianteiro do automóvel.

Na entrevista, a mãe afirma que conseguiu entender que o pai da menina dizia estar acelerando na Dutra e que era para a criança "dar tchau para a mamãe".

"Conforme ele foi falando isso, eu já olhei o cinto, o detalhe do cinto, daí eu olhei o vidro lá atrás, para ver se eu conseguia uma referência da velocidade que ele estava, daí quando ele puxou o celular ele falou 'olha eu estou a 100 km por hora, olha só o que vai acontecer'", contou.

Na sequência, a mulher disse ter visto mato e que a imagem sumiu.

A PRF confirmou que, durante a transmissão, o homem manifestou a intenção de provocar um acidente, quando a ligação foi interrompida de forma abrupta.

Segundo a mãe, após o capotamento, a filha estava embaixo d'água, com terra no ouvido, no nariz e na boca.

Ela também afirmou que o pai disse não ter socorrido a criança, que teria sido retirada do veículo por outra pessoa.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa. À TV Vanguarda o advogado do pai da criança disse que repudia as acusações e que o seu cliente estava exercendo direito de ficar com a filha.

A defesa também afirmou, segundo a emissora, que uma testemunha teria confirmado que um caminhão teve um pneu estourado na rodovia e que isso o assustou. Disse ainda que o pai socorreu a criança.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, o homem teria sequestrado a filha e realizado ameaças contra a criança para a ex-companheira durante a chamada de vídeo.

O motorista recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil de São José dos Campos.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio contra menor de 14 anos na Polícia Civil.

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