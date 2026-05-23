A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou nesta sexta-feira (22) uma fazenda clandestina de criptomoedas instalada nos fundos de um mercado no Complexo do Lins, na zona norte da capital fluminense. O espaço foi localizado durante mais uma fase da Operação Contenção, que mira traficantes do CV (Comando Vermelho), investigados por controlar o tráfico na região.

Segundo os investigadores, a estrutura era usada para mineração de bitcoins e outras moedas digitais por meio de ligações improvisadas de energia elétrica. No local, os agentes encontraram dezenas de computadores ligados e operando simultaneamente. Os equipamentos eram usados no processamento e validação de transações de criptomoedas, atividade conhecida pelo alto consumo de energia.

Durante a operação, dez pessoas foram presas. Policiais também apreenderam drogas, celulares e equipamentos eletrônicos, além de recuperarem veículos roubados. Um homem apontado como gerente do tráfico da comunidade da Camarista foi baleado durante confronto com agentes e está internado sob custódia em um hospital da região.