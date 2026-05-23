Intérprete do Papai Noel no Natal Luz de Gramado por duas décadas, o ator Júlio Rodrigues morreu na última segunda-feira (18), aos 71 anos. Ele estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, onde fazia tratamento contra um câncer.

Júlio integrava o elenco fixo do maior evento natalino do Brasil desde 2005. Foram 20 edições consecutivas no papel do Bom Velhinho, a última delas na 40ª edição, encerrada em 18 de janeiro deste ano.

Júlio Cezar da Silva Rodrigues nasceu no dia 17 de dezembro de 1954, uma semana antes do Natal, na cidade de Jaguarão, na fronteira com o Uruguai.