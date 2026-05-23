Um motorista de 24 anos bateu um Porsche contra uma estação de treinamento físico na madrugada desta sexta-feira (22), na Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 5h, na rua Gomes de Carvalho. O veículo atingiu equipamentos de ginástica instalados em uma área pública de treinamento.

De acordo com a corporação, o motorista se apresentou aos policiais e realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool. Ainda assim, ele foi encaminhado ao 27º Distrito Policial, já que a colisão causou danos ao patrimônio público.