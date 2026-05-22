O Manchester United pretende contratar o volante Éderson, da Atalanta, para substituir Casemiro, que está próximo de fechar com o Inter Miami, dos Estados Unidos.

De acordo com o jornal As, o United prepara uma oferta de 45 milhões de euros (R$ 263 milhões) para contratar o jogador ex-Corinthians e Cruzeiro.

A Atalanta passará por uma reformulação de elenco. Sem conseguir a classificação para a Liga dos Campeões como ocorreu em temporadas passadas, a equipe italiana necessita se adequar financeiramente.