Campeão saudita com o Al-Nassr, o técnico Jorge Jesus se despediu do clube e disse que deve passar um período de férias no Brasil.

Jorge Jesus ainda disse, em entrevista à emissora portuguesa Sport TV que voltar ao Benfica "está fora de questão". José Mourinho, técnico do time lisboeta, está na mira do Real Madrid, e pode deixar o clube na próxima temporada.

O próximo trabalho de Jorge Jesus pode ser no futebol turco. O treinador disse que tem uma história incompleta no Fenerbahçe, onde ganhou a Copa da Turquia em 2022/23, mas não venceu a liga nacional.