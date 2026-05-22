A ministra Cármen Lúcia, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou para derrubar as alterações feitas pelo Congresso Nacional na Lei da Ficha Limpa e restaurar o texto original, que previa um prazo maior de inelegibilidade.

O projeto aprovado pelo Senado em setembro de 2025 prevê inegibilidade de oito anos a partir da data da condenação. No entanto, a ministra entende que deve voltar a valer a redação anterior, em que os oito anos só começam a contar a partir do fim do cumprimento da pena.

Cármen, relatora da ação, afirma que as alterações do Congresso "estabelecem cenário de patente retrocesso ao que se tinha estabelecido como instrumento de garantia dos princípios republicano, da probidade administrativa e da moralidade pública".