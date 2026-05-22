Veja os cenários para os brasileiros avançarem na Sul-Americana
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A 5ª rodada da Copa Sul-Americana chegou ao fim nesta quinta-feira (21) e, a uma rodada do fim da fase de grupos, os brasileiros vivem situações distintas na competição. Enquanto alguns já estão garantidos no mata-mata, outros jogarão a vida na próxima semana.
Na Sul-Americana, apenas o 1º lugar de cada grupo vai direto às oitavas, enquanto os segundos colocados fazem um playoff contra os terceiros colocados vindos da Libertadores.
Rodada boa para uns e ruim para outros
Botafogo, Grêmio e Atlético-MG foram os brasileiros que saíram vitoriosos da 5ª rodada. O Glorioso venceu o Independiente Petrolero e garantiu o 1º lugar do grupo E. O Imortal bateu o Palestino e segue na luta pela liderança de sua chave. E o Galo superou o Cienciano para seguir vivo na briga pelo mata-mata.
São Paulo, Santos e Bragantino tiveram empates com gosto amargo. O Tricolor vencia o Millonarios até os 35 minutos do segundo tempo, quando levou o empate. O Peixe abriu 2 a 0 contra o San Lorenzo na Vila Belmiro, mas não sustentou o resultado. E o Massa Bruta vencia River Plate no Monumental de Núñez até os acréscimos.
O único derrotado foi o Vasco, que perdeu para o Olimpia no Paraguai e vê o 1º lugar do grupo mais distante.
Veja os cenários
Atlético-MG
Avança em 1º lugar
• Se vencer
Avança em 2º lugar
• Se empatar, e Cienciano x Juventud terminar empatado
São Paulo
Já está classificado, busca o 1º lugar
• Se vencer
• Se empatar, e o Millonarios não vencer o O'Higgins
• Se perder, e Millonarios x O'Higgins terminar empatado
Santos
Só avança em 2º lugar
• Se vencer, e o San Lorenzo vencer ou empatar com o Deportivo Recoleta
• Se vencer, e o Deportivo Recoleta vencer o San Lorenzo por 3 ou mais gols de diferença
Botafogo
Já está classificado em 1º lugar
Grêmio
Já está classificado, busca o 1º lugar
• Se vencer o confronto direto contra o City Torque
Vasco
Avança em 1º lugar
• Se vencer, e o Olimpia perder para o Audax Italiano por 1 gol de diferença
Avança em 2º lugar
• Se vencer, e o Audax Italiano golear o Olimpia
• Se empatar, e o Olimpia não perder para o Audax Italiano
• Se perder, e o Olimpia vencer o Audax Italiano
Bragantino
Só avança em 2º lugar
• Se vencer o confronto direto contra o Carabobo
Os jogos dos brasileiros na última rodada da Sul-Americana
- São Paulo x Boston River - terça-feira (26), 19h (de Brasília)
- Grêmio x City Torque - terça-feira (26), 19h
- Santos x Deportivo Cuenca - terça-feira (26), 21h30
- Atlético-MG x Puerto Cabello - quarta-feira (27), 19h
- Vasco x Barracas Central - quarta-feira (27), 19h
- Caracas x Botafogo - quarta-feira (27), 19h
- Bragantino x Carabobo - quarta-feira (27), 21h30