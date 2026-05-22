A 5ª rodada da Copa Sul-Americana chegou ao fim nesta quinta-feira (21) e, a uma rodada do fim da fase de grupos, os brasileiros vivem situações distintas na competição. Enquanto alguns já estão garantidos no mata-mata, outros jogarão a vida na próxima semana.

Na Sul-Americana, apenas o 1º lugar de cada grupo vai direto às oitavas, enquanto os segundos colocados fazem um playoff contra os terceiros colocados vindos da Libertadores.

Rodada boa para uns e ruim para outros

Botafogo, Grêmio e Atlético-MG foram os brasileiros que saíram vitoriosos da 5ª rodada. O Glorioso venceu o Independiente Petrolero e garantiu o 1º lugar do grupo E. O Imortal bateu o Palestino e segue na luta pela liderança de sua chave. E o Galo superou o Cienciano para seguir vivo na briga pelo mata-mata.