A quinta rodada da Libertadores chegou ao fim nesta quinta-feira (21) e, a uma rodada do fim da fase de grupos, os brasileiros vivem situações distintas na competição. Enquanto alguns já estão garantidos no mata-mata, outros jogarão a vida na próxima semana.

Rodada quase perfeita

A maioria dos times brasileiros saiu com resultados positivos da quinta rodada. O Fluminense venceu o Bolívar no Maracanã e se manteve vivo na briga pela vaga no mata-mata. O Mirassol triunfou contra o Always Ready fora de casa e se garantiu nas oitavas. E o Flamengo venceu o Estudiantes, garantindo a vaga. E a confirmação do primeiro lugar do grupo A veio nesta quinta-feira (21), após a vitória no tribunal devido ao jogo cancelado contra o Independiente Medellín.

Cruzeiro e Corinthians empataram, mas seguem em situação tranquila. O Timão está classificado desde a quarta rodada, enquanto o Cabuloso depende só de si para avançar.