22 de maio de 2026
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FUTEBOL

Veja as chances dos times brasileiros na Libertadores

Por Caio Innocencio | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O Corinthians está classificado desde a quarta rodada
O Corinthians está classificado desde a quarta rodada

A quinta rodada da Libertadores chegou ao fim nesta quinta-feira (21) e, a uma rodada do fim da fase de grupos, os brasileiros vivem situações distintas na competição. Enquanto alguns já estão garantidos no mata-mata, outros jogarão a vida na próxima semana.

Rodada quase perfeita

A maioria dos times brasileiros saiu com resultados positivos da quinta rodada. O Fluminense venceu o Bolívar no Maracanã e se manteve vivo na briga pela vaga no mata-mata. O Mirassol triunfou contra o Always Ready fora de casa e se garantiu nas oitavas. E o Flamengo venceu o Estudiantes, garantindo a vaga. E a confirmação do primeiro lugar do grupo A veio nesta quinta-feira (21), após a vitória no tribunal devido ao jogo cancelado contra o Independiente Medellín.

Cruzeiro e Corinthians empataram, mas seguem em situação tranquila. O Timão está classificado desde a quarta rodada, enquanto o Cabuloso depende só de si para avançar.

O único que saiu derrotado foi o Palmeiras. Dentro do seu estádio, o clube paulista fez uma partida ruim e perdeu para o Cerro Porteño, vendo o 1º lugar do grupo F mais distante.

Veja os cenários

Flamengo
Já está classificado em 1º lugar

Fluminense
Só avança em 2º lugar
• Se vencer, e o Bolívar não vencer o Independiente Rivadavia;
• Se empatar, e o Bolívar perder para o Independiente Rivadavia.

Cruzeiro
Avança em 1º lugar
• Se vencer, e o Universidad Católica perder para o Boca Juniors;

Avança em 2º lugar
• Se vencer
• Se empatar, e o Universidad Católica não perder para o Boca Juniors;
• Se perder, e o Boca Juniors não vencer o Universidad Católica.

Corinthians
Já está classificado em 1º lugar

Palmeiras
Avança em 1º lugar
• Se vencer, e o Sporting Cristal vencer o Cerro Porteño

Avança em 2º lugar
• Se vencer ou empatar;
• Se perder, e o Sporting Cristal perder ou empatar com o Cerro Porteño.

Mirassol
Já está classificado, busca o 1º lugar
• Se vencer ou empatar;
• Se perder, e a LDU não vencer o Always Ready ou vencer por apenas 1 gol de diferença.

Os jogos dos Brasileiros na última rodada da Libertadores

  • Lanús x Mirassol - terça-feira (26), 19h (de Brasília)
  • Flamengo x Cusco - terça-feira (26), 21h30
  • Fluminense x Deportivo La Guaira - quarta-feira (27), 21h30
  • Corinthians x Platense - quarta-feira (27), 21h30
  • Palmeiras x Junior Barranquilla - quinta-feira (28), 19h
  • Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil - quinta-feira (28), 21h30

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