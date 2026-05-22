O argentino tinha vínculo com o Botafogo apenas até dezembro, mas a renovação não aconteceu. A última partida dele pelo clube foi na última quarta-feira, na vitória por 3 a 0 sobre o Independiente Petrolero, pela Sul-Americana.

Barboza tem 31 anos e chega ao Palmeiras após deixar o Botafogo por cerca de R$ 20 milhões. Ele assinou contrato até dezembro de 2028, com opção de renovação por mais um ano.

"Estou muito feliz por essa nova experiência no futebol brasileiro. Tenho certeza de que vai dar certo, vou trabalhar para isso e estou com muita vontade de começar. O torcedor pode ter certeza de que terá dentro de campo um cara que vai representar vocês em cada jogada, em cada bola, porque vivo o futebol dessa maneira. Como falei, estou muito feliz e espero dar alegrias a vocês quando começar a jogar", disse Alexander Barboza, ao site do Palmeiras.

O anúncio vem pouco depois de o defensor se despedir do Botafogo nas redes sociais. Ele chegou ao Glorioso em janeiro de 2024, vindo do Olimpia (PAR). Antes, passou por times argentinos como River Plate, Independiente e Defensa y Justicia.

"Nesta sexta-feira (22) encerro meu ciclo no clube, apenas palavras de agradecimento a todos que participaram da minha passagem por aqui. Digo isso com lágrimas nos olhos e com a certeza que dei tudo de mim para deixar o clube o mais alto possível. Juro que me entreguei ao máximo e se em algum momento eu errei, sempre foi tentando acertar. Não duvide que vou sentir saudade de vocês", afirmou Barboza, em postagem no Instagram.