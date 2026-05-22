Galvão Bueno está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, para uma cirurgia na coluna. Segundo o SBT, o narrador não preocupa para a Copa do Mundo.

Galvão estava sentindo muita dor por conta de uma hérnia de disco e por isso fará o procedimento, informou o SBT. Segundo a emissora, trata-se de uma "cirurgia eletiva", ou seja, um procedimento programação e que não é emergencial.

O tempo de recuperação previsto é de cinco a sete dias, o que não impedirá o narrador de estar na Copa do Mundo. Galvão viajará para os Estados Unidos no dia 7 de junho para a cobertura do Mundial.