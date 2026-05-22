Os bons vinhos na região do Lumiar, em Lisboa, remetem a um tempo onde o trabalho era em parceria. Frente à frente no Maracanã neste sábado (23), às 21h, no badalado Flamengo e Palmeiras, os portugueses Leonardo Jardim e Abel Ferreira, hoje, estão em lados opostos, mas um dia defenderam a mesma camisa em uma relação de sintonia e cooperação.

Abel ajudou a lapidar talentos para Jardim

Leonardo e Abel trabalharam juntos no Sporting, de Portugal, entre 2013 e 2014. Jardim era técnico da equipe principal e Ferreira do time B, que disputa a Segunda Divisão lusitana.

Mesmo não estando na mesma categoria, houve uma conexão entre os trabalhos. Com o clube português atravessando um período financeiro difícil, coube aos Leões apostar na base, algo que acabou dando muito certo nesta parceria entre os treinadores.