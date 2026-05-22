O Itaú mandou a família de Deolane Bezerra encerrar suas relações com a instituição financeira após barrar um saque de R$ 1 milhão em espécie por indícios de lavagem de dinheiro.

As informações constam do relatório final elaborado pela Polícia Civil de São Paulo no âmbito do inquérito que apura o elo entre Deolane e o PCC, o Primeiro Comando da Capital.

Com 22 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora foi presa nesta quinta-feira (21) numa operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo. Ela é suspeita de lavar dinheiro para a facção criminosa.