A pré-campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) minimizou a queda nas intenções de voto do senador na pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (22), apontando que o resultado foi melhor que o esperado e que Lula (PT) oscilou para cima no segundo turno, mas dentro da margem de erro.

O recuo de quatro pontos percentuais no primeiro turno foi tratado por dois aliados de Flávio como "um arranhão". Eles consideram que a intenção de voto do pré-candidato do PL migrou, majoritariamente, para outros nomes da direita, enquanto Lula só variou dois pontos -o que, na visão do grupo, indica que o eleitorado voltaria para Flávio no segundo turno.

O entorno do presidente da República também esperava uma queda maior de Flávio, após a revelação de que ele pediu dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, para financiar o filme "Dark Horse" e o visitou em casa quando ele já usava tornozeleira eletrônica.