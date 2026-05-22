A Justiça Federal condenou nesta semana a acusada de esconder sua união estável para continuar recebendo pensão da Aeronáutica destinada a filhas solteiras de militares. O caso é de em Canoas, no Rio Grande do Sul.

Segundo o processo, a mulher recebia o benefício desde 1996, quando o pai morreu. O Ministério Público Federal apontou que ela vivia em união estável há mais de 20 anos com o companheiro, com quem tem dois filhos, mas declarou ser solteira em formulários preenchidos em 2013, 2014 e 2017.

Durante sindicância administrativa realizada em 2019, a própria beneficiária informou que morava com o companheiro havia 24 anos, embora alegasse não manter união estável “em documentação”. Ela também afirmou que a assinatura em um dos formulários teria sido falsificada.