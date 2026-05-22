Uma mulher de 42 anos morreu após salvar um bebê de quatro meses durante acidente com um caminhão desgovernado em Anápolis, Goiás (GO). O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (21), no bairro Copacabana.

Segundo testemunhas, Eliana da Silva Oliveira era dona do bar atingido pelo veículo e segurava a criança no colo no momento da batida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela conseguiu proteger o bebê antes de ser atingida. A criança sofreu apenas escoriações leves e foi levada à UPA pediátrica.

Além de Eliana, outras três pessoas morreram no local. As vítimas foram identificadas como Franklin Rangel Silva, José Vaz da Silva e Bruna Santana de Almeida.