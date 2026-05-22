22 de maio de 2026
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HEROÍNA

Mulher salva bebê antes de morrer em acidente com caminhão

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais via Metrópoles
Eliana da Silva Oliveira, de 42 anos.
Eliana da Silva Oliveira, de 42 anos.

Uma mulher de 42 anos morreu após salvar um bebê de quatro meses durante acidente com um caminhão desgovernado em Anápolis, Goiás (GO). O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (21), no bairro Copacabana.

Segundo testemunhas, Eliana da Silva Oliveira era dona do bar atingido pelo veículo e segurava a criança no colo no momento da batida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela conseguiu proteger o bebê antes de ser atingida. A criança sofreu apenas escoriações leves e foi levada à UPA pediátrica.

Além de Eliana, outras três pessoas morreram no local. As vítimas foram identificadas como Franklin Rangel Silva, José Vaz da Silva e Bruna Santana de Almeida.

Testemunhas relataram que o caminhão perdeu os freios ao descer uma ladeira e atingiu o bar, atropelando pessoas na calçada. O motorista fugiu, mas depois se apresentou à Polícia Civil. O teste do bafômetro deu negativo.

O caso foi registrado como homicídio culposo. A polícia aguarda o resultado da perícia para apurar as causas do acidente.

Com informações do Metrópoles

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