Uma mulher de 42 anos morreu após salvar um bebê de quatro meses durante acidente com um caminhão desgovernado em Anápolis, Goiás (GO). O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (21), no bairro Copacabana.
Segundo testemunhas, Eliana da Silva Oliveira era dona do bar atingido pelo veículo e segurava a criança no colo no momento da batida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela conseguiu proteger o bebê antes de ser atingida. A criança sofreu apenas escoriações leves e foi levada à UPA pediátrica.
Além de Eliana, outras três pessoas morreram no local. As vítimas foram identificadas como Franklin Rangel Silva, José Vaz da Silva e Bruna Santana de Almeida.
Testemunhas relataram que o caminhão perdeu os freios ao descer uma ladeira e atingiu o bar, atropelando pessoas na calçada. O motorista fugiu, mas depois se apresentou à Polícia Civil. O teste do bafômetro deu negativo.
O caso foi registrado como homicídio culposo. A polícia aguarda o resultado da perícia para apurar as causas do acidente.
Com informações do Metrópoles