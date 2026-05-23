A Meta anunciou o encerramento da criptografia ponta a ponta nas mensagens diretas do Instagram. A mudança altera a forma como as conversas privadas funcionam na plataforma e reacende discussões importantes sobre privacidade, segurança digital e tratamento de dados por empresas de tecnologia.

Como funcionava?

Desde 2023, o Instagram permitia que usuários ativassem manualmente um modo de conversa protegido por criptografia ponta a ponta. Nesse modelo, apenas os participantes conseguiam visualizar o conteúdo das mensagens. Nem mesmo a própria plataforma tinha acesso às informações trocadas naquele chat. Na prática, era uma camada extra de proteção semelhante à utilizada no WhatsApp, onde esse sistema já funciona automaticamente desde 2016.