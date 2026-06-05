05 de junho de 2026
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FESTA

Clima de Copa


| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

Sabe aquela emoção de abrir o pacotinho, achar uma figurinha rara e comemorar? O @parquedompedro preparou uma programação especial para unir todas as gerações de apaixonados por futebol!

O que vai rolar:

  • Ponto de Encontro para Troca de Figurinhas: Um espaço exclusivo na Praça de Alimentação para você completar seu álbum e conhecer outros colecionadores.
    • Horário: Das 10h às 22h
    • Entrada: Gratuita
  • Circuito Infantil na Praça da Alameda: Brincadeiras e experiências interativas temáticas para as crianças mergulharem de cabeça no universo do futebol.

"A Copa desperta emoções únicas e a troca de figurinhas faz parte dessa experiência afetiva. Queremos proporcionar um ambiente leve e divertido para as famílias", destaca a gerente de marketing, Tatiane De Conto.

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