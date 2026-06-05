Sabe aquela emoção de abrir o pacotinho, achar uma figurinha rara e comemorar? O @parquedompedro preparou uma programação especial para unir todas as gerações de apaixonados por futebol!

O que vai rolar:

Ponto de Encontro para Troca de Figurinhas: Um espaço exclusivo na Praça de Alimentação para você completar seu álbum e conhecer outros colecionadores. Horário: Das 10h às 22h Entrada: Gratuita

Circuito Infantil na Praça da Alameda: Brincadeiras e experiências interativas temáticas para as crianças mergulharem de cabeça no universo do futebol.

"A Copa desperta emoções únicas e a troca de figurinhas faz parte dessa experiência afetiva. Queremos proporcionar um ambiente leve e divertido para as famílias", destaca a gerente de marketing, Tatiane De Conto.