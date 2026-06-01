01 de junho de 2026
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OGURU

Sushi premiado


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Divulgação

Você sabe qual o segredo de um sushi excepcional? Insumos premium e uma equipe preparada! No Oguru Sushi & Bar, do Galleria Shopping, o cuidado começa na escolha do peixe e se estende ao treinamento contínuo dos sushimen. A casa acredita que o investimento em pessoas é o que transforma um prato em uma experiência inesquecível. Surpreenda-se você também! Siga em @ogurusushibar

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