Você sabe qual o segredo de um sushi excepcional? Insumos premium e uma equipe preparada! No Oguru Sushi & Bar, do Galleria Shopping, o cuidado começa na escolha do peixe e se estende ao treinamento contínuo dos sushimen. A casa acredita que o investimento em pessoas é o que transforma um prato em uma experiência inesquecível. Surpreenda-se você também! Siga em @ogurusushibar
01 de junho de 2026
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