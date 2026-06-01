Você sabe qual o segredo de um sushi excepcional? Insumos premium e uma equipe preparada! No Oguru Sushi & Bar, do Galleria Shopping, o cuidado começa na escolha do peixe e se estende ao treinamento contínuo dos sushimen. A casa acredita que o investimento em pessoas é o que transforma um prato em uma experiência inesquecível. Surpreenda-se você também! Siga em @ogurusushibar